Mariana Gemelgo, filha do jornalista desportivo Rui Santos, usou a sua conta no Instagram para contar um episódio difícil da sua vida pelo qual passou recentemente enquanto estava na praia.

“Hoje passei por uma situação muito desagradável. Com tanto espaço na praia, este grupo de homens colou-se literalmente a mim e o que tem a seta estava o tempo todo deitado na areia a olhar fixamente. Não vos digo o que disseram ou fizeram, mas fiquei de tal forma maldisposta que quis partilhar com vocês“, contou, na sua conta no Instagram, que é seguida por mais de 100 mil pessoas.

Mais tarde usou as suas stories para divulgar que recebeu inúmeros relatos semelhantes de mulheres que também foram assediadas.

