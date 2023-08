Antes de ser concorrente do 'Big Brother' e de ter passado a dividir a sua vida entre Portugal e o Brasil, Bruna Gomes já era uma conhecida youtuber e o seu canal conta atualmente com quase 400 vídeos e três milhões de inscritos.

E esta segunda-feira, dia 8 de agosto, bateu uma importante meta: alcançou 100 milhões de visualizações, uma marca que a namorada de Bernardo Sousa não quis deixar de assinalar nas redes sociais.

"Hoje batemos uma meta muito importante no meu canal do YouTube. Queria agradecer cada um que me acompanha com um abraço super apertado. Vocês dão propósito ao meu trabalho, não largam a minha mão e são os melhores que existem. Nada do que eu diga vai ser o suficiente para descrever o quanto os meus GRANDES GOSTOSOS são INCRÍVEIS. Minha equipe, pra cima!", escreveu a influenciadora digital numa publicação feita esta noite no Instagram

