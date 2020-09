Ricardo e Francisca Pereira têm esta terça-feira, dia 1 de setembro, motivos para celebrar. A filha mais nova do casal, Julieta, completa três anos de vida.

Nas suas redes sociais, a mãe Francisca assinalou esta data especial com uma declaração de amor dedicada à sua menina.

"Parabéns, nossa Julieta. Quando o Vicente [primeiro filho] nasceu achei que não iria amar mais ninguém da mesma forma, que não iria haver espaço... era tanto, mas tanto amor que não conseguia imaginar como ia dividir o meu amor por ele com outra pessoa. Quando a Boo [Francisca, a segunda filha do casal] chegou apercebi-me que o meu coração tinha crescido tanto mais, e lá estava eu a amar loucamente outro pequeno ser meu. Até ao dia que a nossa Julieta chegou, aí eu tive a certeza que o meu coração não tem limite para amar. Amar de novo e mais e sempre muito, tanto que chega a doer", declara a mamã babada.

Julieta é para muitos a cara da sua mãe. Aliás, as semelhanças entre ambas são também notadas pela mulher de Ricardo Pereira e este é até um ponto de que se orgulha bastante.

"Oh amor bom, Xica Mãe de três e desta Juaieta linda que nos veio encher de alegria, gargalhadas e energia! Revejo-me nela, não só no seu olhar como no seu coração. Então, filha, aproveita esta vida linda sendo sempre esta menina feliz que eu sempre fui, sou e serei", completa.

Veja na galeria as imagens que mostram como a pequena Julieta é parecida com a mãe Francisca.

Leia Também: A romântica declaração de amor de José Mata para Isabela Valadeiro