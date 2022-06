Foi na noite de domingo, 5 de junho, que a jovem Mel Monteiro, filha da modelo Diana Pereira e do piloto Tiago Monteiro, surpreendeu tudo e todos com uma atuação única no 'The Voice Kids', da RTP1.

Para o grande momento, a jovem escolheu interpretar 'Cups (Pitch Perfect’s When I’m Gone)', de Anna Kendrick, na fase das Provas Cegas, recorrendo a palmas e um copo para fazer o instrumental do tema.

Mel Monteiro, de 13 anos, virou as quatro cadeiras segundos depois de ter começado a cantar e escolheu a mentora Carolina Deslandes. Para ver este momento, clique aqui.

