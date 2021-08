Nuncha ficou com o seu coração de mãe apertado este sábado, dia 14, ao ver a filha sofrer com as reações causadas pela segunda dose da vacina da Covid-19.

A jovem Catarina não aguentou as dores no corpo e indisposição e foi aconselhada pelo Serviço Nacional de Saúde a dirigir-se ao hospital.

Após ser assistida por uma equipa médica, a filha de Nucha foi medicada e regressou a casa, onde através de um vídeo em direto, ao lado da mãe, tranquilizou os seguidores.

"Ainda bem que fui ao hospital, fiquei a saber que é normalíssimo pessoas da minha idade, e à volta da minha idade, entre os 20 e os 30 anos, terem esta reação à vacina. Principalmente com a da Moderna, que foi a que levei", conta a jovem.

"Não desejo a noite que passei a ninguém, a ninguém. Muito difícil. Eu senti-me literalmente a morrer", confessa, dando conta de que a reação se verificou com a segunda dose da vacina.

Devido aos sintomas, Catarina teve um ataque de pânico, algo de que sofre com frequência, e a situação ficou ainda pior.

"Nunca tive um ataque de pânico assim, fiquei sem sentir as mãos, sem sentir os pés, sem sentir tudo", relata.

Agora, a jovem encontra-se bastante melhor e, apesar dos sintomas fortes que a afetaram, apela a que os jovens não deixem de se vacinar. Até porque, lembra, nem todos têm reações às vacinas.

