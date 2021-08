Ruben Rua causou polémica este sábado, dia 14, durante a emissão em direto do programa 'Em Família'. Em causa está uma brincadeira do apresentador com o facto de Miguel Moura, convidado do formato, não saber falar inglês corretamente.

"O teu inglês, digo-te uma coisa… tem que ser português, se for em inglês é uma casa a arder, já vi", brincou Ruben Rua, que depois destas palavras foi duramente criticado nas redes sociais e chegou a ser acusado de "envergonhar" o jovem cantor.

Perante a polémica, Migue Moura saiu em defesa do apresentador através de uma publicação na sua conta oficial de Instagram.

"À Iva Domingues e em especial ao Ruben Rua, o meu obrigado! [...] Hoje o Ruben Rua brincou com o facto de o meu inglês não ser o melhor (e de facto não é), mas foi apenas uma tentativa de descontrair os nervos que ainda sinto com tudo isto. E ele sabe que sinto", começa por explicar o cantor.

"Mas fica aqui a promessa, da próxima vez eu vou treinar algumas palavras em inglês e tu tens de cantar comigo cante alentejano", termina.

Quem não ficou indiferente à publicação foi Ruben Rua, que mostrou a sua enorme admiração pelo talento de Miguel Moura.

"Acredito que vais muito longe, Miguel. Hoje disse uma vez mais o que penso desde a primeira vez que te ouvi cantar. És brilhante. Gostava que o mundo te ouvisse e acredito que o inglês possa ser uma ferramenta importante num percurso que será maior do que o país que te viu nascer. Acho que aprendes inglês mais rápido do que eu consigo cantar, mas fica combinado! Um abraço e obrigado", declarou o apresentador.

Leia Também: O novo destino (em Portugal) e as fotos das férias de Cristina Ferreira