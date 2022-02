Tony Carreira, David Carreira e Mickael Carreira subiram ao palco da 27.ª edição da Feira das Tradições e Atividades Económicas de Pinhel, esta sexta-feira, 25 de fevereiro.

Durante o concerto de Mickael, a filha do artista, Beatriz, de quatro anos, acabou por subir ao palco e ficar com o pai em frente a todos os fãs. Laura Figueiredo, companheira do artista e mãe da menina, gravou este momento e não resistiu em partilhar o vídeo nas stories da sua página de Instagram.

