Grace Gummer, filha de Meryl Streep, divorciou-se de Tay Strathairn após menos de dois meses casamento, adianta a imprensa internacional

Documentos de tribunal consultados pela Us Weekly revelam que a atriz, de 38 anos, e o músico, de 39, casaram no dia 10 de julho de 2019, embora nunca tenham anunciado o matrimónio publicamente. O casal separou-se posteriormente no dia 21 de agosto, 42 dias mais tarde.

Apesar da separação ter acontecido já no ano passado, a artista entrou com o pedido de dissolução do casamento em tribunal no dia 23 de março, citando "diferença irreconciliáveis" .

