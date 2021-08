Madalena Moniz, filha de Manuela Moura Guedes e José Eduardo Moniz, foi pedida em casamento pelo namorado de longa data - João Fezas Vital.

"Acho que já não posso levantar a minha mão durante [a canção] 'Single Ladies'", brincou a jovem, de 26 anos, ao partilhar com os seus seguidores do Instagram uma fotografia captada após a oficialização do noivado.

Tal como é possível perceber pela publicação, Madalena foi pedida em casamento durante uma viagem romântica a Itália.

O casal, recorde-se, celebrou oito anos de namoro em abril deste ano.

