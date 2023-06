Mafalda Rodiles levou os filhos mais velhos, Mel e Martim, a conhecerem a casa nova e fez questão de filmar a reação dos meninos.

O que mais se destacou foi a emoção da pequena Mel, que mal abriu os olhos dentro do novo lar se agarrou com força a Gustavo Santos, atual companheiro da mãe.

Ao mostrar este emotivo momento, Mafalda Rodiles escreveu: "Foram quatro meses de obras, quatro meses de espera e expectativas! Trouxemos a Mel e o Martim para virem ver a casa pronta e passarem aqui a sua primeira noite. Ainda com tudo desarrumado, sem candeeiro no quarto deles, com as camas antigas e os estores por montar. Ainda sem portas e rodapés. Mas eles não querem saber disso, a Mel emocionou-se assim que olhou para a casa e abraçou o Gustavo, e isso só revela a relação incrível que têm de pai e filha".

"A Mel sabe que o pai deu tudo nesta obra, saiu várias vezes de casa às 7 da manhã e chegava às 18h cheio de pó e tinta. Foram meses de mudança, meses intensos e ontem enquanto tomavam banho na banheira, que mais parece uma piscina, eles estavam tão felizes, tão em casa!! Tenho a certeza que fizemos a escolha certa e que seremos muito, muito felizes na nova casa", completou.

De recordar que Mafalda e Gustavo têm um filho em comum, o bebé António que nasceu em abril. Gustavo Santos é ainda pai de Salvador e Xavier, fruto da relação anterior com Sofia Lima. Já os filhos mais velhos de Mafalda Rodiles são fruto da relação passada com o realizador de novelas brasileiro Edgar Miranda.