Depois de ter dado nas vistas na apresentação da nova coleção feita em colaboração entre a H&M e a Mugler, a filha de Madonna voltou a ficar no centro das atenções.

Lourdes Leon posou para a W Magazine ao lado dos colegas da Chemical X e surpreendeu pela ousadia.

De acordo com o Page Six, a filha de Madonna usou um macacão da Puppets & Puppets de renda, preto e transparente. O look ficou completou com uns saltos altos Christian Louboutin.

Esta terça-feira, Lourdes, de 26 anos, destacou algumas imagens na sua página de Instagram que, segundo o Page Six, são dos bastidores da sessão e que não foram divulgadas.

Leia Também: Filha de Madonna na passadeira vermelha com look (super) ousado