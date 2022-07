Laura Figueiredo viveu esta sexta-feira um dia particularmente emotivo. A filha da apresentadora, Beatriz, fruto da relação com Mickael Carreira, teve o seu último dia na escola.

"10 de setembro de 2019. Este foi o primeiro dia da ninja na escolinha, hoje foi o último", recordou Laura ao mostrar uma fotografia antiga.

Em setembro Beatriz, de cinco anos, terá várias mudanças nas suas rotinas: "Casa nova, escola nova, amigos novos, professores".

"Adoro recomeços, mas também sou de afetos. Hoje doeu-me sair dali e despedir-me de cada uma das pessoas que fez parte do desenvolvimento da minha ninjinha", notou Laura, agradecendo o cuidado que a escola sempre teve no tratamento da sua menina.

"Sou grata a todos os que fizeram parte deste percurso, obrigada por tantas vezes cuidarem, mimarem, dizerem que não, ajudarem-na a ser ela. Passámos por um período muito duro e sei a importância que todos tiveram no amparo, não só da Bea mas também meu. A Bea nunca foi a filha da Laura e do Mickael, sempre foi a Bea ou a Bi, a menina bem disposta que chegava a fazer a festa e a dar bons dias a todos", enalteceu, lembrando o período delicado que a família passou com a morte de Sara Carreira (dezembro de 2020).

"Hoje despediu-se de todos com o sorriso de sempre e se alguém chorou fomos nós (adultos). Sou grata a todos, tivemos muita sorte por ter uma primeira escola que casasse tão bem connosco, pessoas especiais que levaremos no coração. Obrigada por tudo", terminou a comunicadora.

