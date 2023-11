A pequena North West, de 10 anos, impressionou tudo e todo ao comer uma cebola com casca como se fosse uma maçã.

A menina estava na cozinha com a mãe, Kim Kardashian, quando começou a comer a cebola. Tal momento foi divulgado no recente episódio do reality 'The Kardashians'.

"Podes comer isso assim?", questionou Kim Kardashian. "Queres um pouco?", perguntou North.

"Não, obrigada. Vais comer uma cebola como se fosse uma maçã? Isso é o que ela faz", disse depois Kim Kardashian.

As imagens rapidamente chegaram às redes sociais. "Comer uma cebola como se fosse uma maçã???", comentou um internauta. "A North a comer uma cebola como se fosse uma maçã, estou a chorar", acrescentou outro com emojis de gargalhadas, cita o Page Six.

Leia Também: Quem sai aos seus... Filha de Kim Kardashian arrasadora no Halloween