Kate Hudson partilhou na sua página de Instagram um conjunto de fotografias da filha Rani Rose, que completou quatro anos. Entre as imagens, destaca-se a fotografia onde a menina aparece com a avó, Goldie Hawn, ambas vestidas de princesas.

Na legenda, Kate Hudson marcou o aniversário da filha e realçou: "Enche os nossos corações de tanto amor".

De salientar ainda que o companheiro de Goldie, Kurt Russell, também se juntou à festa vestido a rigor. Veja as imagens na galeria.

Recorde-se que a pequena Rani é fruto da relação de Kate Hudson com Danny Fujikawa. A atriz é ainda mãe de Ryder, de 18 anos, da relação com Chris Robinson, e de Bingham, de 11, da união com Matthew Bellamy.

