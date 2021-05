Embora seja um dos grande nomes da música na atualidade, Ed Sheeran nem sempre consegue agradar à mais exigente das fãs: a sua filha. O músico revelou publicamente que a pequena Lyra Antarctica, de nove meses, fruto da relação com Cherry Seaborn, "chora" ao ouvi-lo cantar alguns dos seus temas.

Em declarações ao 'Kids Ask Difficult Questions', da BBC Radio 1, Ed Sheeran conta que a filha é especialmente sensível às suas novas canções.

"Ela só chora [quando ouve as minhas novas músicas]", conta o músico ao admitir que Lyra não é a sua maior fã.

Apesar do pouco sucesso com os temas mais recentes, entre o repertório do pai Ed Sheeran há escolhas que conseguem agradar à bebé.

"Tenho alguns [temas] de que ela gosta. Ela gosta de 'Shape of You'", conta.

A exigência de Lyra Antarctica não surpreende Ed Sheeran, o próprio admite que odeia tocar ao vivo algumas das suas canções. Ainda assim, o músico afirma estar convicto de que tem de o fazer para agradar ao público que as adora.

