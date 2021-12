Hoje é um dia especial para Dwayne Johnson. Uma das filhas do ator, Jasmine, completa seis anos de vida, data que a estrela evidenciou nas redes sociais através de uma bonita mensagem.

"Feliz aniversário Jazzy! A minha menina faz hoje seis anos. Forte, doce, independente, feliz, criativa, confiante e o mais importante - amorosa e generosa.

E tem um sentido de humor malvado. A quem é que terá saído?", questiona, na brincadeira.

"Estou orgulhoso de ti, vou sempre defender-te e como teu pai, vou estar sempre aqui para te guiar pela vida com o meu coração e as minhas mãos. E finalmente, lembra-te disto - a tua mamã é o máximo! Não há ninguém melhor na tua vida para que te inspires e aprendas. Tem o melhor aniversário. Vou voar esta noite para te abraçar", completou.

Na publicação, The Rock, alcunha por que é conhecido, partilhou o vídeo de uma das brincadeiras da menina, na qual esta escreve no rosto do ator.

