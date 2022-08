A manhã desta sexta-feira, dia 12 de agosto, começou com um vídeo amoroso para os seguidores de Mel Jordão.

A encantadora filmagem mostra Diogo Piçarra a ouvir uma música sua ao lado da filha.

No vídeo parece que o cantor está a mostrar a Penélope um novo videoclipe, com Mel a assistir também.

"A maior fã do pai", escreveu a companheira do artista na legenda do vídeo.

Veja o bonito momento da família na galeria.

Leia Também: "Cuidado que eu enjoo". Marisa Liz faz participação em 'Por do Sol'