Diogo Piçarra, a mulher e a filha parecem estar de férias em Fortaleza, no Brasil, e o casal tem partilhado alguns momentos com os seus seguidores.

Esta quinta-feira, 7 de novembro, o cantor publicou um vídeo na sua conta de Instagram.

"When you find it, keep it [Quando encontrares, guarda]", lê-se na legenda da publicação.

No vídeo vemos o artista, naquilo que aparenta ser o resort onde está hospedado, seguido de Mel Jordão a dançar com a filha Penélope ao colo. Ao mesmo tempo, ouve-se uma música que diz "nunca vi nada tão bonito... como tu".

