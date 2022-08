A segunda temporada da novela da RTP ‘Por do Sol’ conta com a participação de caras bem conhecidas do público.

Uma dela é Marisa Liz, conforme se pode ver numa promoção a um episódio da trama.

"Cuidado com as curvas que eu enjoo", nota a cantora durante uma cena em que contracena com Diogo Piçarra e Fernando Daniel.

Eis o momento:

