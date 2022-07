Há novidades boas para os fãs de 'Pôr do Sol'. A RTP1 revelou esta segunda-feira, 4 de julho, a data de estreia da segunda temporada da trama de sucesso.

'Pôr do Sol' regressa à antena a 8 de agosto, com novas personagens e a prometer "momentos ainda mais hilariantes e reviravoltas na história".

Apresentando-se como uma sátira ao formato das novelas portuguesas, a trama brinca com as mais icónicas cenas da ficção nacional.

O projeto é da autoria de Henrique Dias, Manuel Pureza e Rui Melo, com realização de Manuel Pureza e produção da Coyote Vadio. Do elenco da segunda temporada de 'Pôr do Sol' fazem parte nomes como Gabriela Barros, Marco Delgado, Diogo Amaral, Rui Melo, Sofia Sá da Bandeira, Manuel Cavaco, Noémia Costa, Carla Andrino, Sofia Aparício, Toy, Rodrigo Saraiva, António Melo, João Catarré, Tiago Teotónio Pereira, Igor Regalla, Cristóvão Campos, Madalena Almeida, Débora Monteiro, José Mata, Dalila Carmo, Sílvia Rizzo, entre muitos outros.