Foi no dia em que se celebrou o Dia da Mãe, data que nos EUA foi comemorada no passado domingo, 10 de maio, que Tallulah Willis revelou que a relação com a progenitora, Demi Moore, nem sempre foi fácil. Aliás, mãe e filha estiveram durante quase três anos sem se falar.

A filha mais nova da atriz e de Bruce Willis começou por destacar na legenda de uma fotografia publicada na sua página de Instagram que na fase em que estava de costas voltadas com a progenitora, este dia era muito difícil para si.

"Lembro-me de chorar enquanto conduzia para o trabalho e depois de ouvir um anúncio na rádio que recomendava um 'perfume que a mãe ia adorar'", confessou, lamentando os momentos em que esteve longe da mãe.

"No entanto, a minha história mudou", acrescentou, referindo-se ao facto de ter feito as pazes com a progenitora, a quem teceu rasgados elogios.

