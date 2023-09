Sendo assumidamente uma mamã muito 'babada', Daniela Ruah não quis deixar de evidenciar nas respetivas redes sociais o aniversário de Sierra Esther, a sua filha mais nova. A menina completou sete anos, data que foi celebrada no passado fim de semana, conforme a artista partilhou.

"Não podia estar mais orgulhosa e apaixonada por esta miúda. A nossa filhota fez hoje 7 e tivemos um fim de semana de celebração e amor. Que continues a esforçar-te em tudo e que a vida te sorria sempre. Parabéns a esta miúda incrível que temos tanta sorte de ser nossa e de educar", notou numa publicação que fez esta terça-feira, 5 de setembro.

Note-se que a artista é ainda mãe de River Isaac, de nove anos. Ambas as crianças são frutos do seu casamento com David Paul Olsen.

