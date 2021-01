A princesa Charlene é uma verdadeira inspiração feminina no que diz respeito ao seu estilo. Nas suas aparições públicas, a mulher do príncipe Alberto marca a diferença por causa dos seus looks, muitos deles irreverentes.

Ora, já lá diz o ditado que quem sai aos seus não degenera e este parece ser o caso da pequena Gabriella, filha de Charlene.

Esta terça-feira, dia 26, a menina encantou tudo e todos com uma mala da Dior em miniatura no valor de 3100 euros, aproximadamente.

Ao seu lado estava o irmão gémeo, Jacques.

Ora veja!

