Carolina Patrocínio preparou para esta semana uma emissão especial do programa 'What's Up TV', da SIC Mulher, dedicada ao Dia Mundial da Criança - que se assinala da 1 de junho.

A comunicadora apresentou o formato ao lado da filha mais velha, a pequena Diana, de oito anos.

"Só para avisar que amanhã tenho uma mini co-apresentadora no 'What's Up TV' que fez um excelente trabalho", contou Patrocínio ao tornar públicas as primeiras imagens das gravações, nas quais é possível perceber que mãe e filha usaram roupas a combinar.

A estrela da SIC, recorde-se, é ainda mãe de Frederica, Carolina e Eduardo. As quatro crianças resultam do casamento com Gonçalo Uva.

