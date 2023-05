Dulce Areia recorreu às redes sociais no passado dia 16 de maio para pedir ajudar às pessoas que a seguem nestas plataformas.

A filha de Carlos Areia explicou que foi despejada da casa onde vivia e perguntou se alguém tinha conhecimento de casas disponíveis para arrendamento.

"Amigos, preciso de uma casa para arrendar com muita urgência! Como se me tivessem dado dois meses para sair da casa onde estou. Se souberem de alguma coisa... preferencialmente com dois quartos, mas se tiver só um também pode ser... Estou habituada a casas minúsculas", começou por dizer.

"Se souberem de alguma coisa... pode ser que conheçam um amigo do primo da nora do tio que saiba de alguma coisa", concluiu Dulce.

A partilha acabou por receber vários comentários de pessoas que tentaram ajudar a filha mais nova de Carlos Areia.

