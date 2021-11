A filha mais velha de Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh, de 15 anos, está a ser notícia na imprensa internacional por alegadamente ter voltado a adotar um estilo mais andrógino.

Shiloh tinha surpreendido ao aparecer recentemente em eventos relacionados com a estreia do novo filme da mãe, 'Eternals', com vestidos e sabrinas - visuais com os quais nunca tinha sido vista antes.

Agora, é o regresso do seu estilo mais descontraído, que alguns meios de comunicação descrevem como andrógino, que prende as atenções. A jovem adolescente marcou esta quinta-feira presença na estreia do documentário Paper & Glue, do fotógrafo francês JR, de calças de ganga largas, camisola com capuz e ténis.

Importa recordar que correram rumores de que o estilo descontraído de Shiloh incomodava o pai Brad Pitt. Angelina chegou a dizer em 2011 que a filha queria ser um menino.

