Margarida Bakker, filha de Alexandra Lencastre, usou nas últimas horas a sua conta oficial de Instagram para declarar-se a alguém especial: a avó.

A jovem atriz publicou uma fotografia na qual surge ao lado de Maria Pestana de Adalgisa Alencastre Telo, mãe de Alexandra Lencastre.

"O ser mais puro", escreveu na legenda do registo.

Recorde-se que além de Margarida Bakker, de 26 anos, Alexandra é ainda mãe de Catarina, de 24. As duas jovens nasceram fruto do relacionamento do rosto das novelas portuguesas com Piet-Hein Bakker.

© Reprodução Instagram/ Margarida Bakker

