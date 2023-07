Margarida Bakker surpreendeu os seguidores do Instagram ao partilhar nas últimas horas uma rara fotografia na qual mostra a mãe, Alexandra Lencastre, de muletas.

A imagem mostra a atriz a sair do que parece ser um hotel, com o pé ligado e a andar com a ajuda de uma canadiana.

Também Alexandra Lencastre acabou mais tarde por partilhar a mesma fotografia na sua conta oficial de Instagram.

Ao que tudo indica, a atriz sofreu um incidente na praia do Meco. O seu agente confirmou recentemente em declarações à revista Nova Gente que a atriz desequilibrou-se e acabou por sofrer uma fratura no pé.

© Reprodução Instagram/ Margarida Bakker



