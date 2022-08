Ireland Baldwin decidiu rapar o cabelo e surpreendeu, assim, os seguidores que a acompanham pelas redes sociais.

"Faz as coisas que te assustam. Faz as coisas que os outros te dizem que tu nunca farás. O meu cabelo ficou destruído pelos anos de descoloração, modelagem e asneiras desde os meus 17 anos", começou por dizer a filha do ator Alec Baldwin nas stories do Instagram.

"Sempre quis fazer isto, mas tinha medo. Agora que não me importo com o que as outras pessoas pensam, sinto-me mais bonita do que nunca", acrescentou.



© Instagram/Ireland Baldwin