As figuras públicas portuguesas foram convidadas a celebrar o Carnaval na noite de segunda-feira, dia 28, numa festa temática realizada no The One Palácio da Anunciada.

O evento, que tinha como nome Carnaval Deluxe, contou com a presença de nomes como a estilista Fátima Lopes, Quimbé, Santiago Lagoá, Luís Aleluia ou Helena Isabel Patrício.

Espreite a galeria para ver as imagens da festa e os disfarces arrojados e cheios de classe usados pelos famosos.

Leia Também: Carnaval: Idosos da Santa Casa imitam estrelas da TVI em noite de gala