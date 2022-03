A Chicco, a propósito da campanha #mãeEmuitomais, organizou uma talk, onde as embaixadoras Filipa Gomes, Yolanda Tati, Márcia D’Orey, Carolina Henke e Sara Moreira, partilharam com o público as suas experiências sobre o que é ser mulher E mãe.

Para celebrar o Dia da Mulher e a campanha #mãeEmuitomais, a marca promoveu uma talk sobre tudo aquilo que significa ser mulher, mãe E muito mais, num espaço intimista e confortável, em Monsanto.

As embaixadoras da campanha Chicco #mãeEmuitomais foram as oradoras, com a moderação da locutora da RFM, Mariana Alvim. Seis mulheres muito diferentes, com profissões e objetivos distintos, tendo em comum o facto de serem mães e de que, por vezes, isso nem sempre é fácil de gerir.

O principal objetivo da campanha Chicco #mãeEmuitomais, com a materialização deste evento, é ouvir e partilhar relatos reais de mulheres, mães, profissionais e muito mais. A conversa percorreu vários temas, como a culpa, a pressão social e o julgamento, que tantas vezes as mulheres sentem, já que nem sempre esses papéis se conseguem conciliar facilmente. Mas sempre com uma nota positiva e inspiradora: é possível fazer tudo, com muitas aprendizagens e falhas pelo caminho e está tudo bem com isso.

A conversa será emitida na íntegra no Dia da Mulher, 8 de março, no Facebook e Youtube da marca, às 21h, com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.