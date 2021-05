Mãe de Oliver, que completa dois anos em junho, fruto do seu anterior relacionamento com Diogo Amaral, Jessica Athayde não conseguiu esconder a sua indignação para com as pessoas com filhos que optam por expor determinados problemas nas redes sociais.

"Fico indignada quando vejo pais de crianças a usar as redes sociais para lavar roupa suja, é uma enorme falta de respeito e a meu ver uma enorme ausência de amor", começou por referir na sua conta de Instagram.

"Deixo-vos uma fotografia cheia de amor, o meu maior amor de sempre", completou.

Importa notar que a separação que hoje mais está a dar que falar na Internet é a de Mariana Patrocínio, irmã de Carolina Patrocínio. A polémica instalou-se depois de uma dura publicação que o ex-companheiro, Alexandre Esteves de Oliveira, com quem esteve casada 10 anos e teve três filhos, fez na sua conta de Instagram.

