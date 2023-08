FF foi uma das grandes surpresas do concerto dos D'ZRT no Algarve, onde cantou algumas músicas de sucesso entre os fãs da séria 'Morangos com Açúcar'.

Durante a atuação, enquanto cantava o tema 'Tudo o Que Quero', o músico sofreu um aparatosa queda que ficou gravada e que foi depois parar às redes sociais.

Ainda assim, a emoção vivida neste momento único foi mais forte e superou tudo, levando o artista a deixar uma emotiva mensagem na sua página de Instagram.

"O que senti ontem ao lado destes queridos amigos não cabe num estádio e no entanto vai viver para sempre dentro de todos os que lá estiveram. Obrigado", escreveu este domingo na rede social.

