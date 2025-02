Sérgio Rossi conversa esta quinta-feira, 13 de fevereiro, com Manuel Luís Goucha. O cantor marca presença no programa 'Goucha' para abordar a fase delicada que viveu no último ano.

Sérgio Rossi viu-se acusado de violência doméstica pela ex-namorada, tendo apresentado uma queixa onde também ele diz ter sido vítima do mesmo crime.

"O que aconteceu o ano passado foi um escrutínio demasiado da minha vida. Houve uma tentativa de colocar o meu nome em maus lençóis, o que fez com que tivesse de procurar ajuda psicológica. Sinto-me muito magoado, acima de tudo, foi um marco que deixou uma sombra nos meus 25 anos de carreira", referiu o músico num teaser da entrevista, divulgado por Manuel Luís Goucha.

