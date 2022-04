Maria, a filha mais velha de Cláudia Vieira, fruto do seu anterior relacionamento com Pedro Teixeira, completou 12 anos no passado dia 5 de abril, data que foi celebrada com muita animação, que incluiu uma festa de pijama, cinema e amigas.

Recordando precisamente as celebrações através de uma publicação na sua conta de Instagram, Cláudia notou: "Memórias que ficam! Sleepover [dormir fora]".

Conforme se pode ver pelas imagens partilhadas, Maria e as amigas ficaram num hotel na companhia da atriz, depois de uma ida ao cinema.

