Cláudia Vieira presenteou esta sexta-feira os seguidores do Instagram com as primeiras imagens da personagem a que dará vida na próxima novela da SIC.

A atriz prepara-se para regressar à ficção nacional no projeto que assinala os 30 anos do canal.

"Makeup e cabelo feito, vamos lá dar vida à Dina", pode ler-se na legenda da imagem.



© Reprodução Instagram/ Cláudia Vieira

Além deste projeto relacionado com a representação, Cláudia Vieira prepara-se para em breve arrancar com as gravações de um novo programa - 'I can see your voice'.

Leia Também: Cláudia Vieira apresenta novo programa "de sucesso mundial" na SIC