Jessica Athayde completou 38 anos esta quinta-feira, dia 21 de dezembro, e a festa de aniversário aconteceu no hotel InterContinental, tendo reunido várias amigas da atriz.

Os registos da celebração foram publicados nas redes sociais por algumas das estrelas presentes, como é o caso de Rita Ferro Rodrigues.

A apresentadora divulgou até uma imagem do bolo com que Jessica soprou as velas. Destaca-se a divertida frase "muito velha para o Leo DiCaprio".

Raquel Tillo, Inês Castel Branco, Gabriela Sobral, Maria João Pais e Inês Herédia também não quiseram faltar à festa e surgem igualmente nas imagens que poderá ver na galeria.

