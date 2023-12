Jessica Athayde confessou esta quinta-feira, dia 21 de dezembro, através das redes sociais, que passou o último ano a lutar contra uma depressão.

A atriz completa hoje 38 anos e decidiu assinalar a data fazendo um balanço do que viveu em 2023.

"A minha passagem de ano é quando faço anos, talvez aqui [esteja] a minha boa desculpa para passar a meia-noite do dia 31 para o 1 a dormir", começou por dizer Jessica.

"O ano passado, nos meus anos, estava deprimida e apesar de ter tido um arranque de ano incrível a nível profissional, com a peça 'Dois Mais Dois' e o 'Vale Tudo' (ironicamente de humor), silenciosamente durante meses lutei contra uma tristeza que não consegui gerir até precisar de ajuda, foi um ano agridoce, de procura de equilíbrio, de aprender a dizer que não e, acima de tudo, a marcar bem os meus boundaries [limites]", acrescentou depois a atriz, para espanto dos fãs.

"Estou muito entusiasmada com a minha vida, muito feliz com a família que tenho e os amigos que me rodeiam. Acordei feliz hoje e isso já não acontecia nos meus aniversários há muito tempo", completou Jessica, na legenda de uma fotografia sua a sorrir. Nesta, usa uma camisola com a frase "a vida resolve-se sozinha".

