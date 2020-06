António Raminhos celebra este sábado, dia 27 de junho, os seus 40 anos de vida. Data especial, que este ano foi celebrada de forma diferente.

O ator e humorista dispensou a habitual festa de anos e preferiu passar a sua manhã numa recolha de alimentos solidária. Também as prendas foram dispensadas por Raminhos, este pediu a quem o quisesse presentear que aderissem ao crowdfunding que criou para ajudar três instituições: a Associação Acreditar, a Hope Porto e a Comunidade Vida e Paz.

Nas redes sociais, Catarina Raminhos lembrou as escolhas do marido numa mensagem de aniversário onde se mostrou profundamente orgulhosa.

"A foto é antiga, tal nós. Mas tem aquela luz boa que, felizmente, sempre nos fez companhia neste caminho de tantos anos. Hoje é o dia dele. São 40 e eu ainda me lembro de quando festejámos os 19! É o dia dele e ele decidiu que ia dedicá-lo aos outros. Por isso, se quiserem dar-lhe um presente, vão ter com ele à recolha de alimentos que decorre até às 13h00 no parque de São Sebastião na Ericeira a favor da União Audiovisual ou participem no PPL a favor da Associação Acreditar, a Hope Porto e a Comunidade Vida e Paz. Parabéns, António Raminhos", declarou a apaixonada Catarina.

Recorde-se que caso queira presentear Raminhos e ajudar estas instituição basta ir a: ppl.pt/causas/raminhos.

