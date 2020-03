Carolina Patrocínio tem esta quinta-feira, dia 26, motivos para celebrar. A filha mais velha da apresentadora e do seu marido, Gonçalo Uva, completa seis anos de vida. Uma data especial que, apesar das restrições impostas pela Covid-19, não deixou de ser celebrada em família.

Juntamente com as irmãs com quem está em quarentena, Patrocínio organizou em casa uma festa para a pequena Diana. Sem a ajuda dos habituais profissionais que organizam os aniversários das suas filhas, a apresentadora meteu mãos á obra... mas a verdade é que nem tudo correu como esperado.

"A Diana faz 6 anos! Este ano a Covid-19 desafiou a minha capacidade de produção para que o dia fosse memorável. A gelatina ficou líquida, os brigadeiros duros (tipo pedra) e a Fédé [Ferderica] disse que não havia comida nenhuma nesta festa", contou a estrela da SIC, divertindo os seus seguidores com o relato hilariante.

Apesar das peripécias, Carolina passou à filha uma mensagem muito especial: "No entanto, a Diana sabe que é uma sortuda por ter espaço e irmãs para brincar e ainda alguns dos primos com ela".

Desta festa de aniversário diferente restam agora as fotografias. Pode vê-las na galeria.

Leia Também: Luana Piovani mostra a festa de aniversário do filho