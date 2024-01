Depois de Fernando Semedo ter anunciado publicamente o fim do noivado com Salomé Formosinho em julho do ano passado, o famoso chef contou que está novamente apaixonado.

Fernando Semedo esteve no 'Dois às 10', da TVI, e partilhou: "O meu coração está ótimo. [Isto] quer dizer que estou muito apaixonado. É uma menina que se chama Ana".

Mas não ficou por aqui e contou ainda que a nova companheira é assistente de bordo e conheceram-se através de amigos.

"As coisas entre nós têm corrido muito bem, estamos muito unidos. Ela é aquilo que eu andava à procura há muito tempo", desabafou, destacando que conseguiu a "tranquilidade que andava à procura".

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos acabaram depois por surpreender Fernando Semedo, isto porque convidaram a nova namorada a marcar presença no programa. Para ver este momento, clique aqui.