Fernando Rocha foi o entrevistado do programa 'Alta Definição', da SIC, este sábado, 10 de setembro, onde falou sobre a perda de peso.

A carreira que quer construir no mundo da representação também foi tema de conversa, com o humorista a dar já os primeiros passos. De recordar que integrou o elenco de 'Amor Amor' e 'Lua de Mel'. Foi também convidado para fazer parte de uma peça de teatro 'O Freud explica'. Isto sem deixar de lado os palcos do humor.

A dada altura, Daniel Oliveira questionou o ator e comediante sobre qual tinha sido a "decisão mais importante" da sua vida. E foi neste momento que recordou o dia em que recusou a proposta da TVI, com uma oferta de um milhão de euros.

"Foi dizer que não a um milhão de euros. Estive três dias sem dormir. Mas é o que é", disse, explicando de seguida:

"Tenho a noção que se tivesse aceite aquele dinheiro faria toda a diferença na minha vida. Com um milhão de euros comprava quatro ou cinco casas em Rio Tinto e metia aquilo tudo a alugar, e estava feita a minha vida. Mas não ia ser feliz. Com 45 anos, pensei que tento tanto ainda por fazer. Tenho a certeza que se o fizesse não o estava a fazer por estratégia de carreira, estava a fazê-lo pelo dinheiro".

Mais uma vez, diz, a mulher, Sónia, teve um papel importante na decisão de recusar o convite da TVI e permanecer na SIC. "A minha mulher virou-se para mim e disse para eu ficar na SIC porque mesmo que corresse mal, ela ia estar sempre ao meu lado", lembrou.

Neste momento, Fernando Rocha continua no ar na novela 'Lua de Mel' e é também apresentador do programa 'Domingão', da SIC.

