Fernando Rocha protagonizou uma grande mudança de visual que lhe valeu a capa da mais recente edição da revista Men's Health. A perda de 34 quilos quilos e a invejável forma física que apresentou nas fotografias foram, no entanto, alvo de críticas, com algumas pessoas a acusarem-no de ter manipulado as imagens e, outras tantas, de ter tomado químicos.

Apesar de já se ter pronunciado sobre o assunto na semana passada, o humorista voltou a recorrer às redes sociais esta sexta-feira, dia 9 de setembro, para se explicar.

"Isto já me está a afetar a mim, mesmo", começou por dizer.

De seguida, o agora ator explicou o porquê de ter tatuado o rosto da companheira sobre o nome da mesma, que já tinha no peito.

"Eu tapei o nome da Sónia com a cara da Sónia, foi uma promoção. Para um ator, ter um personagem como, neste caso, o Tó Quim [de 'Lua de Mel'], que é casado com a Rebeca [personagem de Luciana Abreu], e abre a t-shirt e está lá escrito Sónia... Vai comprometer o personagem", explicou.

Veja o vídeo em causa na galeria.

