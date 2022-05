Fernando Rocha perdeu 25 kg nos últimos cinco meses. A revelações feita pelo ator e humorista, que aceitou o desafio da Men's Health Portugal para perder peso e transformar o corpo com o objetivo de ser capa da revista.

"Há cinco meses atrás ou se preferirem, há 25 kg atrás, tirei esta foto com o Pedro Moreira e o Pedro Lucas, esta foto foi tirada no fim de uma reunião, reunião essa promovida pela Beatriz Lemos em que apertamos as mãos e dissemos: vamos a este desafio, pôr este gordo badocha a ser capa da Menshealth Portugal", conta Fernando Rocha ao partilhar, para já, uma imagem captada antes da transformação.

Para já, o humorista assegura estar a viver "uma experiência incrível, cheia de magia e muito mas muito sacrifício", acompanhado por "profissionais de excelência".

Fernando Rocha assume que para ter o corpo perfeito para ser capa da revista "ainda falta uma boa parte do caminho, falta pouco, o pior já passou", mas promete que todo o sacrifício está a valer a pena e que "é mesmo compensador".

"[...] ainda não cheguei aos objectivos finais e já estou feliz. Quando sair a revista eu vou contar tudo e dizer quem me ajudou nesta árdua caminhada e que dificuldades e barreiras encontrei pelo caminho e como consegui superá-las. Para já, tenho que me focar nos treinos e na dieta e só tenho duas palavras: ORGULHO e GRATIDÃO", termina.

