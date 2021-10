Fernando Rocha surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com a partilha de cinco fotografias da filha, Catarina, que completou 17 anos este domingo, 10 de outubro.

Uma "viagem no tempo" que mostra como a jovem cresceu.

"A primeira e a segunda foto é de uma mulher linda que faz hoje [10 de outubro] 17 anos, olho para ti e encho-me de orgulho pela mulher que te tornaste. Além de bonita, simpática e divertida, és sofisticada e glamorosa mas sem perder a simplicidade, sem te achares mais que os outros e é aí onde está a tua maior beleza. Isso faz de ti a amiga que todos gostam, admiram e querem ter", começou por escever.

"A terceira foto é daquela menina de 12 aninhos que já revelava ter mais maturidade do que a idade que tinha. Sempre foste a minha palhacinha brincalhona mas na hora da responsabilidade, lá estavas tu, sempre preocupada desde pequena que ajudas na lida da casa, sabes cozinhar, a tua avó fez de ti uma menina prendada. Fico feliz em ver que foste uma menina adulta mas sem perder a magia da infância e a alegria de viver", acrescentou.

"A quarta foto é a que me faz chorar, era nesta altura que tu dizias que eras minha namorada e que eu era o amor da tua vida. Quem me dera andar para trás no tempo para poder ouvir outra vez. Eu chamava-te peixeirinha porque tinhas sempre resposta na ponta da língua (e ainda tens, pois há coisas que não mudam)", lembrou, falando depois da última fotografia, quando a filha ainda não tinha um ano de idade.

"Que saudades de te cheirar o pescoço e sentir aquele cheiro de bebé. Nesta altura eu chamava-te papona, pois comias tudo que te aparecesse á frente", recordou.

"O tempo passa rápido mas quero que saibas que continuo a ser o amor da tua vida porque jamais encontrarás alguém que te ame mais do que eu. Eu gosto mais de ti do que de mim mesmo. Darei a vida por ti sem sequer pensar um só segundo. E para te proteger, serei capaz das coisas mais impensáveis. Parabéns, kikinha, amor da minha vida. Amo-te até rebentar isto tudo", rematou o pai 'babado'.

