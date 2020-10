Fernando Rocha voltou a ser alvo de roubo de identidade num esquema fraudulento online. Na noite desta sexta-feira, o comediante fez uso da sua página oficial de Instagram para pedir ajuda aos seguidores para denunciar a situação.

Em causa está um perfil de Facebook que, com a utilização da imagem do humorista, diz oferecer 1000 euros após o preenchimento de um formulário a que se acede por via de um link.

Fernando Rocha garantiu que não está por trás deste alegado passatempo e frisou ainda que, na eventualidade de se associar a uma iniciativa deste género, daria a cara através de um vídeo nas suas redes sociais oficiais.

Esta não é a primeira vez que o comediante se vê envolvido num esquema do género. Em agosto já havia alertado os seguidores para uma situação idêntica.

