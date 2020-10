Cláudio Viana envolveu-se numa grande polémica depois dos comentários que fez sobre a Covid-19. Palavras que foram destacadas por Fernando Rocha, num vídeo onde 'arrasa' o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'.

"O que é que um médico sabe mais do que eu? O que é um médico sabe que eu não saiba? Só por ter estudado mais do que eu? Um médico não tem de saber mais do que eu e eu não tenho de saber mais do que um médico", disse Cláudio Viana.

"A Covid-19 está a tornar-se um circo, isso é tudo uma tanga. Se por acaso alguém tiver Covid é porque lhe estão a dizer que é, mas não é", acrescentou.

Fernando Rocha inicialmente imitou Cláudio Viana, chegando depois com outra 'versão' de si mesmo que rapidamente repreende o ex-'Casa dos Segredos'.

"Eu apanhei Covid porque me disseram que apanhei Covid? Então o que é que eu apanhei?", diz o comediante, fazendo de conta que estava a bater em Cláudio. "É só para deixares de ser burro. Tu és burro", afirmou.

De seguida, a 'versão' de Fernando Rocha em que imita Cláudio volta e diz: "Os burros não existem. Se houver algum burro é porque alguém lhe disse que é burro, porque os burros não existem. É um bicho, eu sou um bicho, tu és um bicho, e o burro o que é? O que é que o burro é mais do que eu? Só porque come um fardo de palha?".

Um vídeo que termina com o humorista a destacar: "O vírus existe e ataca [de uma maneira...]". Veja as imagens na publicação abaixo:

