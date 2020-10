Cláudio Viana tornou-se o assunto do momento nas redes sociais depois de ter usado a sua conta oficial de Instagram para divulgar um vídeo insólito onde revela a sua polémica opinião sobre a Covid-19.

O ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' coloca em causa a existência da doença e descredibiliza o trabalho dos médicos.

"O que é que um médico sabe mais do que eu? O que é um médico sabe que eu não saiba? Só por ter estudado mais do que eu? Um médico não tem de saber mais do que eu e eu não tenho de saber mais do que um médico", começa por afirmar.

A motivar a revolta de Cláudio está o facto de este ter sido "barrado" no aeroporto duas vezes por não ter os documentos necessários para realizar a viagem e entrar noutro país.

"A Covid é uma tanga, nós estamos submetidos a milhões de vírus neste planeta terra, sempre estivemos e sempre vamos estar. A Covid-19 está a tornar-se um circo, isso é tudo uma tanga. [...] Se por acaso alguém tiver Covid é porque lhe estão a dizer que é, mas não é. É um vírus como há milhões de vírus", defende ainda.

