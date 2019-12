Atualmente a viver no Brasil, Jorge Jesus viajou para Portugal para passar a quadra natalícia no seu país e chegou a tempo de participar no "tradicional almoço de dia 24 de dezembro" junto de amigos.

Um convívio que foi partilhado na conta do Instagram de Fernando Mendes, que também fez parte deste momento.

"O tradicional almoço de dia 24 de dezembro, com o grupo de amigos de sempre. O Jorge Jesus ainda chegou a tempo de se juntar a nós, depois de realizar um excelente trabalho no Flamego", escreveu o apresentador da RTP na legenda de uma fotografia que publicou na rede social.

