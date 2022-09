Realizou-se um encontro de "parceiros, embaixadores, mecenas, padrinhos e bolseiros" da Sara da Associação Sara Carreira no sábado, 17 de setembro.

Fernando Mendes foi uma das caras conhecidas que marcaram presença no Casino Estoril, como destacou na sua página de Instagram.

Junto de uma fotografia onde aparece ao lado de vários jovens, o apresentador da RTP escreveu: "Com os novos bolseiros da Associação Sara Carreira, no jantar no Casino de Estoril. Graças ao excelente trabalho da Associação Sara Carreira, estes jovens, vão puder realizar os seus sonhos".

